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22.06.2020 14:08
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Ростуризм: Популярные направления для путешествий внутри страны будут открыты к началу июля

Закрытые из-за пандемии коронавируса популярные туристические направления страны начнут принимать гостей из регионов России к началу июля 2020 года. Об этом 22 июня заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето — безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока», — приводят слова главы ведомства в пресс-службе Ростуризма.

Сегодня из российской столицы на Черноморское побережье отправился первый туристический рейс, он приземлился в открытом для путешественников городе Сочи. Одновременно с этим стало известно, что сразу на две позиции опустился Петербург в рейтинге популярных туристических направлений лета 2020 года в России. Его потеснили курорты Краснодарского края, где с 21 июня власти отменили карантин на курортах, требование о справках на коронавирус и размещение приезжих в обсерваторах, а также разрешили работу всем отелям и гостиницам.

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
В Сочи ценник вырос в 2 раза
260786601
Как бы неожиданно это не звучало , но население "выбрало" Колыму...
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