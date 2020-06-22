Ростуризм: Популярные направления для путешествий внутри страны будут открыты к началу июля
Закрытые из-за пандемии коронавируса популярные туристические направления страны начнут принимать гостей из регионов России к началу июля 2020 года. Об этом 22 июня заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
«Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето — безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока», — приводят слова главы ведомства в пресс-службе Ростуризма.
Сегодня из российской столицы на Черноморское побережье отправился первый туристический рейс, он приземлился в открытом для путешественников городе Сочи. Одновременно с этим стало известно, что сразу на две позиции опустился Петербург в рейтинге популярных туристических направлений лета 2020 года в России. Его потеснили курорты Краснодарского края, где с 21 июня власти отменили карантин на курортах, требование о справках на коронавирус и размещение приезжих в обсерваторах, а также разрешили работу всем отелям и гостиницам.