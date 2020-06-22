Вонь, вон! Петербургский «Водоканал» применит новую технологию удаления неприятного запаха

«Эффективность применения технологии адсорбционной газоочистки стала во многом прорывной по своей эффективности. Ранее тестируемые другие технологии не давали такого высокого и стабильного результата или не подходили по критерию экономической целесообразности», — рассказали 22 июня в «Водоканале».

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказал об испытаниях технологии адсорбционной газоочистки на Василеостровской канализационной насосной станции (ВОНС), которая должна избавить горожан от неприятного запаха на канализационных насосных станциях города.

На предприятии рассказали, что в Петербурге растет плотность застройки, в результате чего «новое жилье может оказаться в зоне воздействия выбросов неприятных запахов от объектов канализации». В «Водоканале» подчеркивают, что чаще всего получают жалобы на неприятный запах, тогда как концентрация загрязняющих веществ не превышает норм. «Водоканал» искал пути избавления от этой проблемы, остановившись на фильтрах со специальной адсорбционной загрузкой. Их установка началась в 2017-м, производителем является российская компания.



«Теперь Водоканал планирует их внедрять и на других объектах водоотведения города, расположенных внутри жилых кварталов», — говорится в заявлении предприятия.



Напомним, что читатели «Фонтанки» неоднократно жаловались на неприятный запах в городе. Так, зловоние в мае в очередной раз почувствовали жители Приморского и Выборгского районов. В марте вонь зафиксировали на севере Петербурга. Зимой «трупный запах» испортил новогоднее настроение в многоэтажке в Невском районе.

