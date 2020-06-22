ФСБ: Начальник отдела полиции Курской области оказался украинским шпионом
Сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника полиции, 39-летнего Дмитрия Борзенкова по подозрению в госизмене. Как сообщает 22 июня ведомство, он якобы передавал службе безопасности Украины данные, составляющие гостайну.
Полицейский был задержан в рамках возбужденного уголовного дела по статье 275 УК России («Государственная измена»).
По версии спецслужб, одно из подразделений СБ Украины привлекло Борзенкова к конфиденциальному сотрудничеству и он собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения, составляющие государственную тайну.