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22.06.2020 13:42
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ФСБ: Начальник отдела полиции Курской области оказался украинским шпионом

Сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника полиции, 39-летнего Дмитрия Борзенкова по подозрению в госизмене. Как сообщает 22 июня ведомство, он якобы передавал службе безопасности Украины данные, составляющие гостайну.

Полицейский был задержан в рамках возбужденного уголовного дела по статье 275 УК России («Государственная измена»).

По версии спецслужб, одно из подразделений СБ Украины привлекло Борзенкова к конфиденциальному сотрудничеству и он собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения, составляющие государственную тайну.

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Комментарии (36)

Cruz
Государственная измена по составу может включать разглашение а может и нет. В ведомстве причину вряд ли захотят раскрыть причин то всего две либо действительно изменник либо стал неугоден.
Начальники отделов имеют доступ к данным о плане мероприятий и к личным данным граждан
W Bons
ваще та хотелось бы поимки германского или японьскаго шпиена , хотя бы уже тайваньского , украинские шпиены это мелко , Хоботов
Nafanka
Какая говорящая фамилия... ))) Немудрено-немудрено... )))
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