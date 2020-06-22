Американцы насчитали у россиян частное богатство на 1,6 триллиона долларов. Кризис и коронавирус не помеха, но значительная часть — в офшорах

Совокупный объем частного богатства россиян в виде наличных, депозитов, облигаций, акций, инвестиционных фондов и пенсий в России составляет 1,6 трлн долларов, посчитали аналитики Boston Consulting Group.



Как пишет 22 июня РБК со ссылкой на отчет, совокупный объем частного финансового богатства россиян по итогам 2019 года составил 99 трлн рублей по курсу на конец года. Это 90% ВВП страны за тот же период. При этом более четверти этого богатства может приходиться на офшорные активы.



Несмотря на то, что Россия за последние 12 лет переживает уже третью экономическую рецессию, объем личных финансовых состояний россиян вырос с конца 1999 года в 16 раз — с 0,1 трлн до 1,6 трлн долларов. И снижаться не будет, даже при самом негативном развитии событий. В сценарии «быстрого отскока» после коронавируса его объем достигнет к 2024 году 2,2 трлн. В сценарии «медленного восстановления» — 2 трлн. А в сценарии «долговременного ущерба» — все равно вырастет до 1,9 трлн к 2024 году.

