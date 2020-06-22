Мосгорсуд отменил решение об аресте счетов у родственников Навального и Жданова по делу ФБК
Московский городской суд отменил решение райсуда об аресте счетов у родственников Алексея Навального и Ивана Жданова, ранее принятое в рамках дела об «отмывании денег» против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом 22 июня в социальной сети Twitter сообщает адвокат Владимир Воронин.
По словам защитника, арест постановили снять частично, а дело вернуть в районный суд на пересмотр.
Прошлым летом в отношении ФБК возбудили уголовное дело об «отмывании денег». Следствие считает, в 2016–2018 годах сотрудники фонда, а также лица, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, «которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Полученные средства они якобы внесли на счета нескольких банков, а после перевели на расчетные счета ФБК.
Осенью того же года у сотрудников ФБК прошли обыски, а после Минюст внес фонд в реестр «иностранных агентов». Навальный тогда заявил, что все средства фонда — пожертвования россиян, а также потребовал, чтобы власти страны предоставили доказательства того, что его организация «получила хоть одну копейку иностранных денег».
Банковские счета оппозиционеров и членов их семей заблокировали весной 2020 года.