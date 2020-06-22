РЖД увеличивает количество «Сапсанов» из-за возросшего вдвое спроса
В два раза вырос спрос на поездки в поездах дальнего следования по сравнению с маем. После снятия коронавирусных ограничений в Краснодарском крае РЖД восстанавливает количество поездов дальнего следования. Вернутся в расписание и 12 поездов «Сапсан».
Как сообщает пресс-служба железнодорожного монополиста 22 июня, если в мае пассажиры оформляли в среднем около 100 тыс. билетов в сутки, то в первый месяц лета это количество выросло до 200 тыс. в сутки.
«Это связано с постепенным снятием ограничений, установленных субъектами РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и стартом российского туристического сезона», — сообщает РЖД.
В основном россияне стремятся на курорты Краснодарского края: 37% проездных билетов куплены на поезда в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа.
Поэтому холдинг «РЖД» принял решение о возобновлении движения еще ряда поездов.
«В ближайшее время в расписании будут восстановлены более 70 поездов дальнего следования, включая 12 поездов «Сапсан» и 59 поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Из них 36 поездов назначены на южные направления: они будут доставлять россиян к курортам Черноморского побережья и Северного Кавказа. Многие поезда увеличат периодичность курсирования», — сообщает компания.
В РЖД отмечают, что все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии остаются: это и дезинфекция вагонов не менее 4 раз, и обеззараживание воздуха за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, также проходят специальную обработку.
А по выходным электрички РЖД в Петербурге выглядят так: