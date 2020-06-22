В два раза вырос спрос на поездки в поездах дальнего следования по сравнению с маем. После снятия коронавирусных ограничений в Краснодарском крае РЖД восстанавливает количество поездов дальнего следования. Вернутся в расписание и 12 поездов «Сапсан».



Как сообщает пресс-служба железнодорожного монополиста 22 июня, если в мае пассажиры оформляли в среднем около 100 тыс. билетов в сутки, то в первый месяц лета это количество выросло до 200 тыс. в сутки.



«Это связано с постепенным снятием ограничений, установленных субъектами РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и стартом российского туристического сезона», — сообщает РЖД.

