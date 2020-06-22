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22.06.2020 12:34
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22 июля — круглый стол «Спрос на новостройки: взлеты и падения»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Спрос на новостройки: взлеты и падения»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Как вы оцениваете спрос на новостройки в июне? Какие результаты вы ждете по итогам первого полугодия в сравнении с 2019 годом?
  • Какие факторы сейчас сильнее всего влияют на спрос?
  • Какие стимулирующие меры вы считаете наиболее эффективными для повышения спроса?
  • Различается ли динамика спроса в зависимости от класса жилья?
  • Можно ли считать, что спрос на жилье сохранится на сегодняшнем уровне или к осени стоит ожидать резкого падения?
  • Что поможет компаниям выиграть конкуренцию, если спрос будет сокращаться?

По вопросам участия обращаться: Галина Демидова, +7 921–759–38–23 (пн-пт с 10.00 до 19.00), galina@fontanka.ru

К участию в круглом столе приглашаются представители строительных компаний и эксперты рынка.

 

План мероприятий

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