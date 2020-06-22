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22.06.2020 12:55
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В Петербурге открепиться к голосованию по поправкам в Конституцию хотят более 241 тысячи человек. Среди них могут быть «принужденные бюджетники»

В Петербурге заявления на голосование по месту фактического нахождения подали 241 589 человек. Такую информацию по данным на 21.00 20 июня приводит 22 июня Центральная избирательная комиссия.

Их них большинство — 176,4 тысячи — подали заявления через сайт «Госуслуг». Заявление на «открепление» можно было подать до 14.00 21 июня. Наиболее внушительные результаты демонстрирует Москва (458,8 тысяч), Московская область (192,1 тысячи) и Приморский край (110,7 тысяч).

Напомним, по данным на вечер 18 июня желающих открепиться набиралось всего 162 тысячи человек.

Ранее «Фонтанка» писала о случаях принуждения сотрудников бюджетных организаций к откреплению и голосованию на конкретных участках. Плебисцит стартует с 25 июня и продлится неделю до 1 июля включительно.

© Фонтанка.Ру

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