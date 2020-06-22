В Петербурге открепиться к голосованию по поправкам в Конституцию хотят более 241 тысячи человек. Среди них могут быть «принужденные бюджетники»

В Петербурге заявления на голосование по месту фактического нахождения подали 241 589 человек. Такую информацию по данным на 21.00 20 июня приводит 22 июня Центральная избирательная комиссия.



Их них большинство — 176,4 тысячи — подали заявления через сайт «Госуслуг». Заявление на «открепление» можно было подать до 14.00 21 июня. Наиболее внушительные результаты демонстрирует Москва (458,8 тысяч), Московская область (192,1 тысячи) и Приморский край (110,7 тысяч).



Напомним, по данным на вечер 18 июня желающих открепиться набиралось всего 162 тысячи человек.

