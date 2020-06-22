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22.06.2020 12:30
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«Цифры достаточно высокие, но выходить на улицу необходимо». В Роспотребнадзоре рассказали о защите детей во время снятия коронавирусных ограничений

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подготовила рекомендации по защите детей от COVID-19 в период выхода из самоизоляции.

«В настоящее время идет постепенное снижение количества вновь заболевших, тем не менее цифры остаются достаточно высокие, поэтому необходимо соблюдать меры, предотвращающие заражение, в том числе и для детей. В жаркую и теплую погоду невозможно обойтись без прогулок. Выходить на улицу детям необходимо», — сообщается 22 июня на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре указывают, что важным для детей остается соблюдение социальной дистанции при прогулке. При этом подчеркивается, что их лучше оставлять дома при походе в магазин. Малышам разрешено не надевать маску, однако подросткам советуют использовать это средство защиты.

«Воспитывайте любовь к чистоте личным примером», — подчеркивается в рекомендациях ведомства. Специалисты Роспотребнадзора советуют с самого раннего возраста приучать детей к правилам личной гигиены, о которых не стоит забывать и во время пандемии.

Также в федеральной службе рекомендуют уделить внимание дезинфекции. «Дети контактируют с окружающим миром не только руками, но и другими открытыми участками кожи. Их тоже необходимо своевременно продезинфицировать после тренажеров, катания на горках и т. д., а по возвращении домой рекомендуется не просто вымыть лицо и руки с мылом, но и принять душ», — подчеркивается в рекомендациях.

В Роспотребнадзоре напоминают, что «дети тоже болеют коронавирусной инфекцией».

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Комментарии (1)

krasnonosov
Но парки мы вам не откроем. А еще и воду горячую на месяц отключим!
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