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22.06.2020 12:25
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В 4 утра над Финским заливом звучала сирена. С воздушной тревоги ЗВО начал памятные мероприятия в 79-ю годовщину начала войны

Спущенным в воду венком и минутой молчания почтили память погибших моряков-балтийцев. Траурную церемонию возглавил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

Как сообщает 22 июня пресс-служба округа, Журавлёв и экипажи боевых кораблей в акватории Финского залива почтили память моряков-балтийцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

пресс-служба ЗВО

Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО

В 4 часа утра корабельная сирена базового тральщика «Павел Хенов» обозначила воздушную тревогу, символизируя 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. А командующий ЗВО с борта катера опустил на воду венок. Завершилась церемония, проходившая на траверзе маяка «Толбухин», минутой молчания в знак памяти и скорби о погибших.

В церемонии приняли участие экипажи тральщика «Павел Хенов», гидрографического, противодиверсионного и патрульного катеров.

Сегодня же военнослужащие округа возложили венки к братским могилам и на воинских мемориальных кладбищах, расположенных на территории 26 субъектов северо-запада и центра страны.

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