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22.06.2020 12:16
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Гидрометцентр прогнозирует июль без заморозков. Первый месяц лета еще может преподнести сюрпризы

Научный руководитель Гидрометцентра считает, что в середине лета нет оснований для заморозков при прогретой почве.

«В июле, когда глубина прогрева почвы максимальная, даже при холодном воздухе и малооблачном небе, уже нет условия для заморозков», — передает 22 июня заявление Романа Вильфанда РБК.

По его словам, в умеренных широтах, где зимой выпадает снег, прогревание почвы идет примерно до июня. Заморозки могут быть связаны с некоторыми факторами. «Это связано с состоянием подстилающей поверхности, насколько она прогрета, и с объекцией холодного или теплого воздуха», — отметил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре заявили о возможности заморозков в некоторых регионах страны в первом месяце лета.

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Комментарии (2)

Tattiana
Я раскрою страшную тайну: зимой может выпасть снег! А летом снег маловероятен.
Я - дачница, и по своему опыту могу сказать, что в июле заморозков в Лен.области не бывает никогда. Могут быть даже в начале июня, с конца августа - запросто, пусть днём стоит жара, но ночью шарахнет заморозок - и всё помёрзнет.
В июле же, как бы ни было холодно, растения не замерзали никогда.
Только это - страшная тайна, ни в коем случае не рассказывайте её Гидрометцентру!
260786601
Это сенсация !!! Срочно всех представить к Героям России !
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