Гидрометцентр прогнозирует июль без заморозков. Первый месяц лета еще может преподнести сюрпризы

Научный руководитель Гидрометцентра считает, что в середине лета нет оснований для заморозков при прогретой почве.



«В июле, когда глубина прогрева почвы максимальная, даже при холодном воздухе и малооблачном небе, уже нет условия для заморозков», — передает 22 июня заявление Романа Вильфанда РБК.



По его словам, в умеренных широтах, где зимой выпадает снег, прогревание почвы идет примерно до июня. Заморозки могут быть связаны с некоторыми факторами. «Это связано с состоянием подстилающей поверхности, насколько она прогрета, и с объекцией холодного или теплого воздуха», — отметил Вильфанд.

