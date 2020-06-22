Самыми загруженными магистралями стали Приморский проспект, шоссе Революции — Рябовское шоссе и Московское шоссе — там в сторону центра было по 6 баллов, что на 3 балла выше обычного показателя. Также нехарактерно плотное движение наблюдалось на проспекте Славы — Народной улице к Московскому — 5 баллов вместо обычных трех.

Пробке на Народной помогло и ДТП. У Володарского моста столкнулись два автомобиля, и один от удара выкинуло с дороги, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» . Машина пробила металлическое ограждение проезжей части и оказалась на газоне. На место прибыли несколько скорых, но «там все живы-здоровы», пишет Руслан.

Участник группы Виктор опубликовал видеозапись момента столкновения. На ней видно, что оба участника ДТП ехали по трамвайным путям, где и «встретились».

Среди крупнейших утренних пробок традиционно отметились многокилометровые заторы на севере КАД. В 9:22 на внутреннем кольце собралась пробка длиной 10,4 километра от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. А в 9:58 уже на внешнем кольце скопился затор на 3,9 километра от проспекта Культуры до проспекта Энгельса. Проблем добавило и ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых машин в районе 117-го километра кольцевой. Как стало известно позднее, в аварии пострадали два человека.

В те же 9:58 на Новоприозерском шоссе собралась 9-километровая пробка от АЗС до КАД. Также в топ-5 утренних заторов вошли Мурманское шоссе, где в 9:29 наблюдалась пробка в 3,2 километра от поворота на Озерки до развязки, и Выборгское шоссе, где водителям пришлось толкаться 3,2 километра от остановки Ручей Дранишник до Приозерского шоссе.