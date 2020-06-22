В серьезной аварии на севере кольцевой автодороги Петербурга, произошедшей утром 22 июня, есть пострадавшие. Со слов очевидцев, одна из них — женщина.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 9:15 на 116,8 километре внешнего кольца КАД во Всеволожском районе Ленобласти. Там столкнулись три автомобиля: микроавтобус и два легковых.

В результате аварии пострадали два человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По словам участницы группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Татьяны, ее муж стал очевидцем произошедшего. «Со встречки вылетел мужик. Муж ехал третьим после пострадавшей женщины», — пишет она.