В столкновении трех машин на КАД пострадали два человека
В серьезной аварии на севере кольцевой автодороги Петербурга, произошедшей утром 22 июня, есть пострадавшие. Со слов очевидцев, одна из них — женщина.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 9:15 на 116,8 километре внешнего кольца КАД во Всеволожском районе Ленобласти. Там столкнулись три автомобиля: микроавтобус и два легковых.
В результате аварии пострадали два человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
По словам участницы группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Татьяны, ее муж стал очевидцем произошедшего. «Со встречки вылетел мужик. Муж ехал третьим после пострадавшей женщины», — пишет она.
«Наблюдал из первого ряда, к сожалению, не имею регистратора. Ехал в левой полосе по внутреннему кольцу. Для меня это выглядело так: я еду в левом ряду, передо мной фура. Фура перестраивается в правый ряд (спокойно), я остаюсь около ее кормы, в момент окончания перестроения перед ее мордой (впереди, справа из-за нее) появляется машина, уже ориентированная поперек полосы, левым боком ко мне, идущая в боковом скольжении, правым боком вперёд на встречную полосу. P. S. Общее ощущение было, что скорости были относительно невелики», — рассказал о произошедшем еще один очевидец Андрей.