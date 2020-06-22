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22.06.2020 12:21
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«Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна». Туктамышева станцевала в купальнике

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила первые жаркие дни в Петербурге походом на пляж. 23-летняя спортсменка 22 июня опубликовала ролик с танцем в своем инстаграме.

«Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна», — подписала видео Туктамышева.

Ранее тренер Туктамышевой Алексей Мишин одобрил ее новую программу, которую фигуристка готовила в самоизоляции в прямом эфире вместе с хореографом Мариинского театра, основателем MAD Company Юрием Смекаловым.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона-2014/15 года и бронзовый призер 2018/19 года. Чемпионка России 2013 года.

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