«Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна». Туктамышева станцевала в купальнике
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила первые жаркие дни в Петербурге походом на пляж. 23-летняя спортсменка 22 июня опубликовала ролик с танцем в своем инстаграме.
«Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна», — подписала видео Туктамышева.
Ранее тренер Туктамышевой Алексей Мишин одобрил ее новую программу, которую фигуристка готовила в самоизоляции в прямом эфире вместе с хореографом Мариинского театра, основателем MAD Company Юрием Смекаловым.
Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона-2014/15 года и бронзовый призер 2018/19 года. Чемпионка России 2013 года.