65% россиян сожалеют о распаде СССР. Каждый четвёртый гражданин РФ (26%) не испытывает горечи из-за события, которому в будущем году исполнится 30 лет. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает «Левада-центр». На аналогичный вопрос Киевского международного института социологии (КМИС) лишь 34% украинцев заявили о сожалении от утраты Советского Союза, каждый второй (50%) ответил «нет».



Фото: с сайта levada.ru

«В России не романтизировало советское время только поколение, родившееся после распада СССР (сейчас в выборку попадают их 18–29-летние представители): доля «сожалеющих» в этой возрастной группе составила меньшую часть (32% против 51% соответственно). Все остальные возрастные когорты, начиная с 30-летних респондентов, намного чаще демонстрировали «ностальгические» умонастроения и сожаления о распаде СССР, чем их отсутствие или нейтральное отношение к этому периоду. На Украине только жители старше 60 лет высказывали подобные сожаления, причем перевес «сожалеющих» не был таким значительным, как у россиян старшего возраста (50% против 39% и 84% против 12% соответственно)», — отмечают социологи.



На вопрос: «Откуда вы узнали о событиях на фронте во время Великой Отечественной войны?» — сейчас только 1% россиян отвечает «Испытал или был свидетелем сам (моя семья)». В 1989 году эта доля граждан составляла 17%.

Большинство респондентов в 2020 году, как и 31 год назад, узнали эту информацию из чтения. Так отвечали 52% и 45% соответственно. Слышали об этом от очевидцев сегодня 43% граждан РФ, а в 1989 году — 41% граждан СССР.

О репрессиях 1930–1950-х годов больше половины россиян узнали из чтения. Каждый четвёртый (24%) узнал об этом от очевидцев. Каждый пятый респондент (20%) социологической службы, которую Минюст принудительно включил в список иноагентов, сегодня об этом знает либо мало, либо не знает совсем. В 1989 году уровень незнания о сталинских репрессиях доходил лишь до 13%.

Фото: с сайта levada.ru

На вопрос: «Откуда вы узнали о лишениях тыловой жизни?» — сегодня только 1% россиян ответил «Испытал сам». В 1989 году так отвечал каждый четвёртый собеседник исследователей — 26%.

Опрос был проведён в феврале 2020 года среди 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. 22 июня 2020 года исполняется 79 лет с момента начала Великой Отечественной войны.