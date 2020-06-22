В Петербурге суд отказал бывшему замглавы МЧС в пожизненной пенсии. Не заслужил
Бывший замглавы МЧС России Леонид Беляев проиграл в Петербурге спор за пожизненную пенсию. Он претендовал на 50 тысяч рублей в месяц за то, что его карьера носила гипотетически опасный характер.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 июня, Беляеву в иске к центру пенсионного обеспечения отказал Смольнинский райсуд. Он посчитал, что генерал-лейтенант внутренней службы не может быть причислен к защитникам ядерного оружейного комплекса России.
Беляев работал в Государственной противопожарной службе с 1990 по 2017 год. Долгое время возглавлял ГУ МЧС Петербурга. Должностная инструкция предписывала ему прибыть в любое время суток на объект, организовать и возглавить лично ликвидацию пожара или ЧС.
Часть объектов, закрепленных за МЧС Петербурга, имеет отношение к ядерному оружейному комплексу России. Но Леониду Беляеву так и не довелось проявить мужество и организаторские способности на этих объектах. Такие случаи не были упомянуты в его иске. Тем не менее генерал-лейтенант трансформировал теоретическую инструкцию в практическую пользу и подал иск.
Смольнинский суд решил, что под пожизненную пенсию попадают специалисты, которые непосредственно участвовали в деятельности объектов ядерного комплекса.