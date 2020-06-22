В Петербурге суд отказал бывшему замглавы МЧС в пожизненной пенсии. Не заслужил

Бывший замглавы МЧС России Леонид Беляев проиграл в Петербурге спор за пожизненную пенсию. Он претендовал на 50 тысяч рублей в месяц за то, что его карьера носила гипотетически опасный характер.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 июня, Беляеву в иске к центру пенсионного обеспечения отказал Смольнинский райсуд. Он посчитал, что генерал-лейтенант внутренней службы не может быть причислен к защитникам ядерного оружейного комплекса России.



Беляев работал в Государственной противопожарной службе с 1990 по 2017 год. Долгое время возглавлял ГУ МЧС Петербурга. Должностная инструкция предписывала ему прибыть в любое время суток на объект, организовать и возглавить лично ликвидацию пожара или ЧС.

