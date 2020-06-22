Последствия протестов в США? В половине американских штатов заболеваемость коронавирусом резко взлетела
Первая волна COVID-19 в США не спадает: в половине штатов продолжается рост новых случаев, особенно среди молодежи.
«Почти половина штатов сообщают о росте числа новых случаев, а некоторые продолжают бить рекорды по ежедневному приросту заболевших. На юге чиновники говорят, что у все большего числа молодых людей тест на COVID-19 дает положительный результат», — сообщает 22 июня CNN.
Калифорнийский тихоокеанский медицинский центр считает, что отчасти высокое число заболевших может быть объяснено растущим количеством тестов. При этом исследовали указывают, что они ожидали снижения новых случаев. Также губернаторы отмечают, что среди заболевших все больше молодых американцев.
США остаются лидером по количеству зафиксированных случаев. С начала пандемии выявили почти 2,3 миллиона заболевших. За последние сутки в стране было зафиксировано 28 095 новых случаев.
В США в июне прошли массовые демонстрации после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией.