Глава комитета по соцполитике оправился от коронавируса и вернулся на работу
Рабочая неделя для сотрудников комитета по социальной политике началась с возвращения начальства. Его глава Александр Ржаненков переболел коронавирусом и с 22 июня в полной мере смог вернуться к своим обязанностям.
Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе комитета. Там также добавили, что с утра он «очень активный» и «всем желает здоровья».
Вживую коллеги не видели своего начальника почти месяц, коронавирус у Ржаненкова был подтвержден 28 мая, после чего он самоизолировался и проводил совещания по видеосвязи. Тогда он сообщал, что болезнь среди сотрудников комитета по социальной политике коснулась только его.
За время пандемии коронавирусом среди петербургских чиновников также переболел глава Комздрава Дмитрий Лисовец, в инфекционную больницу был госпитализирован глава Московского района Владимир Ушаков.