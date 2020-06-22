Глава комитета по соцполитике оправился от коронавируса и вернулся на работу

Рабочая неделя для сотрудников комитета по социальной политике началась с возвращения начальства. Его глава Александр Ржаненков переболел коронавирусом и с 22 июня в полной мере смог вернуться к своим обязанностям.



Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе комитета. Там также добавили, что с утра он «очень активный» и «всем желает здоровья».



Вживую коллеги не видели своего начальника почти месяц, коронавирус у Ржаненкова был подтвержден 28 мая, после чего он самоизолировался и проводил совещания по видеосвязи. Тогда он сообщал, что болезнь среди сотрудников комитета по социальной политике коснулась только его.