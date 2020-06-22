РФС заподозрил фанатов ЦСКА в расизме в адрес нападающего «Зенита»

Выкрики болельщиков ЦСКА на матче с «Зенитом» послужили поводом для расследования Российского футбольного союза. Как сообщает «Чемпионат.com» 22 июня, с трибун звучали оскорбления на расовой почве в адрес темнокожего нападающего петербургской команды Малкома.
«В данный момент анализируем материалы с матча, полученные от системы мониторинга. В случае, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома, дело будет передано на изучение в КДК РФС», — заявил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.
Напомним, «Зенит» разгромил ЦСКА в Москве со счётом 4:0. На счету Малкома два гола. «Зенит» после 23 туров продолжает уверенно лидировать в чемпионате с 53 очками. ЦСКА находится на пятой строчке с 36 очками. Подробнее об игре читайте в материале «Фонтанки».