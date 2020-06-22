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22.06.2020 11:24
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РФС заподозрил фанатов ЦСКА в расизме в адрес нападающего «Зенита»

Выкрики болельщиков ЦСКА на матче с «Зенитом» послужили поводом для расследования Российского футбольного союза. Как сообщает «Чемпионат.com» 22 июня, с трибун звучали оскорбления на расовой почве в адрес темнокожего нападающего петербургской команды Малкома.

«В данный момент анализируем материалы с матча, полученные от системы мониторинга. В случае, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома, дело будет передано на изучение в КДК РФС», — заявил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

Напомним, «Зенит» разгромил ЦСКА в Москве со счётом 4:0. На счету Малкома два гола. «Зенит» после 23 туров продолжает уверенно лидировать в чемпионате с 53 очками. ЦСКА находится на пятой строчке с 36 очками. Подробнее об игре читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Udgin2
Все можно сделать проще - с учетом регламента и прошлых выступлений фанатов цска, - дисквалифицировать команду цска до конца сезона и в следующем сезоне начнут в Первой лиге.
SanNik
Как надоел это цирк.
На футбол и ходят, чтобы выплеснуть эмоции и поболеть за свою команду за гранью допустимого.
Значит кричать "соперник пес" "фамилия - кривоногая скотина" "а ну ка давайка уе...й отсюда" "мусора - тупые де..лы" и прочее - можно?
а вот заорать что темнокожий соперник животное или ругательное слово - нельзя?
Де..лы, .ля - те кто придумывает такие правила. Запретите фанатизм сразу - только сидеть, молчать, хлопать и кричать только согласованные с властями слова - как Эллочка-людоедка.
Футбол - это не балет или театр - там люди попроще. И учить их культуре - занятие бесполезное - эта культура сама трансформируется внутри себя.
Вы еще попросите российских чиновников в футболе не воровать, а футболистов играть за МРОТ - примерно та же идиотская идея, что исчитаьь выкрик на стадионе проявлением расизма. Эито просто боление. Никто после этого не пойдет бить африканцев и протестовать против них. Покричали и забыли - это просто заводящая речевка.
Арнольд Перумов
Так это легко исправить! Предлагаю грядущий домашний матч начать с церемонии омовения ног Малкома футболистами ЦСКА. Ну и да, на коленях конечно же, мыть надо стоя на коленях.
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