РФС заподозрил фанатов ЦСКА в расизме в адрес нападающего «Зенита»

Выкрики болельщиков ЦСКА на матче с «Зенитом» послужили поводом для расследования Российского футбольного союза. Как сообщает «Чемпионат.com» 22 июня, с трибун звучали оскорбления на расовой почве в адрес темнокожего нападающего петербургской команды Малкома.



«В данный момент анализируем материалы с матча, полученные от системы мониторинга. В случае, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома, дело будет передано на изучение в КДК РФС», — заявил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

