В обход Москвы на суперджетах. Правительство выделит 3 млрд рублей на поддержку региональных авиаперевозок

Правительство может увеличить субсидирование авиаперевозок в обход Москвы в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд рублей авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты. Об этом сообщает «Коммерсантъ» 22 июня со ссылкой на письмо замминистра транспорта Иннокентия Алафинова в Минэкономики.



Также правительство дополнительно выделит 1,67 млрд рублей на субсидирование перевозок по спецтарифу для малоимущих на Дальний Восток, в Крым и Калининград (на 2020 год изначально выделено 5,8 млрд рублей).

