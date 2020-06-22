В обход Москвы на суперджетах. Правительство выделит 3 млрд рублей на поддержку региональных авиаперевозок
Правительство может увеличить субсидирование авиаперевозок в обход Москвы в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд рублей авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты. Об этом сообщает «Коммерсантъ» 22 июня со ссылкой на письмо замминистра транспорта Иннокентия Алафинова в Минэкономики.
Также правительство дополнительно выделит 1,67 млрд рублей на субсидирование перевозок по спецтарифу для малоимущих на Дальний Восток, в Крым и Калининград (на 2020 год изначально выделено 5,8 млрд рублей).
Средства будут выделены после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Деньги смогут получить только эксплуатанты новых российских самолетов. О каких типах судов идет речь, пока не известно. В России для региональных перевозок производятся SSJ100, L-410 и ТВС-2МС (единичные экземпляры). Среди эксплуатантов SSJ100, в частности, авиакомпании «Азимут», «Ираэро», «Якутия», «Ямал».
По данным издания, на субсидии сможет претендовать также Red Wings, подконтрольная «Ростеху», которая ранее сообщила о намерении принять в парк SSJ100. До конца года компания может получить пять машин, если найдет лизингодателя, который профинансирует сделку.