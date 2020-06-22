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22.06.2020 11:15
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В обход Москвы на суперджетах. Правительство выделит 3 млрд рублей на поддержку региональных авиаперевозок

Правительство может увеличить субсидирование авиаперевозок в обход Москвы в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд рублей авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты. Об этом сообщает «Коммерсантъ» 22 июня со ссылкой на письмо замминистра транспорта Иннокентия Алафинова в Минэкономики.

Также правительство дополнительно выделит 1,67 млрд рублей на субсидирование перевозок по спецтарифу для малоимущих на Дальний Восток, в Крым и Калининград (на 2020 год изначально выделено 5,8 млрд рублей).

Средства будут выделены после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Деньги смогут получить только эксплуатанты новых российских самолетов. О каких типах судов идет речь, пока не известно. В России для региональных перевозок производятся SSJ100, L-410 и ТВС-2МС (единичные экземпляры). Среди эксплуатантов SSJ100, в частности, авиакомпании «Азимут», «Ираэро», «Якутия», «Ямал».

По данным издания, на субсидии сможет претендовать также Red Wings, подконтрольная «Ростеху», которая ранее сообщила о намерении принять в парк SSJ100. До конца года компания может получить пять машин, если найдет лизингодателя, который профинансирует сделку.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
фиг тебе пенсионный фонд - не надейся.

Даже если будут доплачивать - я на этих недоделанных помойках не полечу.
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