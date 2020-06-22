В Ленобласти бывший петербургский депутат подстрелил женщину. Она с мужем и дочкой плавала на лодке мимо его участка

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Приозерском районе Ленинградской области после стрельбы с дачного участка в сторону семьи на лодке. Подозреваемый — бывший муниципальный депутат.



Сложив с себя полномочия народного избранника округа «Измайловское», Илья Русинов занялся бизнесом, а свободное время проводит на даче, сообщает 22 июня 47News. По версии следствия, как уточняет пресс-служба ГУ МВД региона, стрельба началась в поселке Студеное вечером 20 июня.



Пуля попала в 32-летнюю женщину, она в больнице в тяжелом состоянии. С ней в лодке находился муж и их 14-летняя дочь, они не пострадали.

