В Ленобласти бывший петербургский депутат подстрелил женщину. Она с мужем и дочкой плавала на лодке мимо его участка
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Приозерском районе Ленинградской области после стрельбы с дачного участка в сторону семьи на лодке. Подозреваемый — бывший муниципальный депутат.
Сложив с себя полномочия народного избранника округа «Измайловское», Илья Русинов занялся бизнесом, а свободное время проводит на даче, сообщает 22 июня 47News. По версии следствия, как уточняет пресс-служба ГУ МВД региона, стрельба началась в поселке Студеное вечером 20 июня.
Пуля попала в 32-летнюю женщину, она в больнице в тяжелом состоянии. С ней в лодке находился муж и их 14-летняя дочь, они не пострадали.
Как отмечает 47News, 35-летний мужчина прицельно стрелял из гладкоствольного карабина. Отмечается, что лодка была примерно в 70 метрах от берега.