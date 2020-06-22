Есть в кафе разрешат без маски. Врач рассказал о посещении общепита во время пандемии
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников считает, что даже при снятии коронавирусных ограничений необходимо соблюдать меры предосторожности.
«Пока сидите в кафе, можете снять маску, но по возможности необходимо соблюдать социальную дистанцию. Если сели за столик и сняли маску, например, для того, чтобы выпить кофе, то желательно потом использовать новую. Маску необходимо менять каждые два часа, а в жару — каждые 20–30 минут, поскольку от влажности она теряет защитные свойства», — рассказал 22 июня Тяжельников агентству «Москва».
По его словам, при посещении заведений общепита необходимо особое внимание уделить чистоте рук. Врачи рекомендует тщательно мыть их с мылом, а если нет такой возможности, то использовать антисептик. «Выбирайте для посещения кафе, где есть условия для соблюдения гигиены», — дал совет специалист.
Ранее Роспотребнадзор подготовил правила работы кафе и ресторанов во время пандемии.