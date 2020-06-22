Есть в кафе разрешат без маски. Врач рассказал о посещении общепита во время пандемии

«Пока сидите в кафе, можете снять маску, но по возможности необходимо соблюдать социальную дистанцию. Если сели за столик и сняли маску, например, для того, чтобы выпить кофе, то желательно потом использовать новую. Маску необходимо менять каждые два часа, а в жару — каждые 20–30 минут, поскольку от влажности она теряет защитные свойства», — рассказал 22 июня Тяжельников агентству «Москва».

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников считает, что даже при снятии коронавирусных ограничений необходимо соблюдать меры предосторожности.

По его словам, при посещении заведений общепита необходимо особое внимание уделить чистоте рук. Врачи рекомендует тщательно мыть их с мылом, а если нет такой возможности, то использовать антисептик. «Выбирайте для посещения кафе, где есть условия для соблюдения гигиены», — дал совет специалист.



Ранее Роспотребнадзор подготовил правила работы кафе и ресторанов во время пандемии.

