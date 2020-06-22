Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса

Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью. Об этом в интервью заявил советник президента США по вопросам торговли Питер Наварро.
«Мы готовимся, готовимся к тому, что [это] может произойти. Я не утверждаю, что это произойдет, но, конечно, нужно готовиться», — цитирует Наварро 22 июня РБК со ссылкой на CNN.
Советник также добавил, что «Китай создал эту пандемию». «Они создали этот вирус. И они отправили сотни тысяч китайских граждан, чтобы распространить его по всему миру», — заявил Наварро.
На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли Китай стоит за созданием этой инфекции, Наварро предложил вместо словам «создали» использовать слово «породили». «Сделали ли они это специально, это открытый вопрос. Но это факт», — считает он.
Наварро рассказал, что в 2006 году он написал книгу под названием «Грядущие войны в Китае», на 150-й странице которой предсказал, что Китай создаст вирусную пандемию, способную убить миллионы.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подробную статистику по коронавирусу COVID-19, в мире выявлено почти 9 млн случаев заражения. Больше всего положительных тестов на коронавирус зарегистрировано в США (2,2 млн), за ними идут Бразилия (почти 1 млн) и Россия (584,6 тыс.). Из-за вируса в мире скончались 468 тыс. человек.