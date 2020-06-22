Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса

Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью. Об этом в интервью заявил советник президента США по вопросам торговли Питер Наварро.

«Мы готовимся, готовимся к тому, что [это] может произойти. Я не утверждаю, что это произойдет, но, конечно, нужно готовиться», — цитирует Наварро 22 июня РБК со ссылкой на CNN.

Советник также добавил, что «Китай создал эту пандемию». «Они создали этот вирус. И они отправили сотни тысяч китайских граждан, чтобы распространить его по всему миру», — заявил Наварро.