После новости «Фонтанки» о пропаже гранитной книги с памятника жертвам политических репрессий полиция начала поиск вандалов

Повреждением памятника на Вознесенской набережной в Центральном районе Петербурга заинтересовалась полиция. Ищут и вандалов, и саму гранитную плиту.



О том, что с Воскресенской набережной исчез элемент памятника жертвам политических репрессий «Метафизические сфинксы», «Фонтанка» написала после поста петербуржца в сообществе «ВКонтакте» «Жители МО "Литейный округ2» 21 июня. Гранитная книга была установлена на выступе под стеной с металлическим венком.



«Сигнал о повреждении памятника на днях сообщил один из жителей нашего муниципалитета. Я проверил информацию, посетил памятник и зафиксировал на фотографиях повреждения», — написал местный житель Вадим Суходольский.

