После новости «Фонтанки» о пропаже гранитной книги с памятника жертвам политических репрессий полиция начала поиск вандалов
Повреждением памятника на Вознесенской набережной в Центральном районе Петербурга заинтересовалась полиция. Ищут и вандалов, и саму гранитную плиту.
О том, что с Воскресенской набережной исчез элемент памятника жертвам политических репрессий «Метафизические сфинксы», «Фонтанка» написала после поста петербуржца в сообществе «ВКонтакте» «Жители МО "Литейный округ2» 21 июня. Гранитная книга была установлена на выступе под стеной с металлическим венком.
«Сигнал о повреждении памятника на днях сообщил один из жителей нашего муниципалитета. Я проверил информацию, посетил памятник и зафиксировал на фотографиях повреждения», — написал местный житель Вадим Суходольский.
Уже через два часа после выпущенной новости сотрудники УМВД по Центральному району осмотрели памятник и подтвердили отсутствие гранитной книги, установленной на выступе под стеной с металлическим венком.
По материалу проводится проверка.
Памятник жертвам политических репрессий был установлен 28 апреля 1995 года. Автором проекта и скульптором выступил Михаил Шемякин, архитекторами — Вячеслав Бухаев и Анатолий Васильев. На противоположной стороне Невы напротив памятника находится бывшая тюрьма «Кресты», где в советские годы содержали многих политических заключенных.