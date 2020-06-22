На полюсе холода в Якутии стоит почти сорокаградусная жара

Температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известного в мире как северный полюс холода, прогрелась до плюс 38 градусов по Цельсию, причина такой погоды в резко континентальном климате Якутии и мощном антициклоне с Востока. Об этом 22 июня рассказала РИА Новости начальник якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.



По словам главного метеоролога республики, для северных районов Якутии 30-градусная жара в летнее время это нормальное явление, но чаще высокие температуры наступают в июле, а не в июне. Похолодает в Верхоянске к 27 июня, температура опустится до 15 градусов и могу пройти осадки в виде мокрого снега.

