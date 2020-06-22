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22.06.2020 08:19
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На полюсе холода в Якутии стоит почти сорокаградусная жара

Температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известного в мире как северный полюс холода, прогрелась до плюс 38 градусов по Цельсию, причина такой погоды в резко континентальном климате Якутии и мощном антициклоне с Востока. Об этом 22 июня рассказала РИА Новости начальник якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

По словам главного метеоролога республики, для северных районов Якутии 30-градусная жара в летнее время это нормальное явление, но чаще высокие температуры наступают в июле, а не в июне. Похолодает в Верхоянске к 27 июня, температура опустится до 15 градусов и могу пройти осадки в виде мокрого снега.

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксировано минус 67,8 градусов.

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