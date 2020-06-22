Для защиты россиян от коронавируса на два года потребуется 70 млн доз вакцины

Как сообщил ученый в интервью «Красной звезде», которое вышло 22 июня, вакцина, которая разрабатывается центром совместно с Минобороны, позволит защитить получившего ее человека на срок более двух лет.

Российские власти уже начали подготовку к процессу массового производства препарата, защищающего от COVID-19. Для вакцинации населения страны потребуется не менее 70 миллионов доз, уверен директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Рассказал Гинцбург и принцип работы нового препарата: он использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, которые кодируют белок у коронавируса. Вводить его нужно вакцинируемому два раза. Один и тот же ген заносится на разных носителях, что позволит получить защитный протективный иммунитет, причем на увеличенный период времени.



Такой подход, уверен академик, гарантирует, что человек будет защищен от возможного заражения на срок от двух лет.



Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, уже начато на добровольцах в госпитале Бурденко с 18 июня. Они должны завершиться к концу июля.



На 21 июня в России зафиксировано 584 680 заболевших новой коронавирусной инфекцией. 339 711 человек выздоровело, 8 111 — умерло.

