ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом. Заболевших почти 9 миллионов

Во всем мире за сутки выявили 183 020 новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из отчета Всемирной организации здравоохранения на 21 июня.

Предыдущий рекордный прирост по числу новых зараженных — 106 тысяч случаев — ВОЗ зафиксировала 20 мая.

Общее количество заболевших, по информации ВОЗ, выросло до 8,7 млн. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 8,9 млн человек.

Наибольшее количество, новых случаев - более 116 тысяч - ВОЗ зафиксировала в Северной и Южной Америке.