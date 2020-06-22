Санкт-Петербург ждут ясные и тёплые дни, с небольшим превышением обычных для июня температурных показателей. Дело снова идёт к жаре, но пока погода вполне комфортная.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июня осадков быть не должно, ветер умеренный, как и 23, и 24 июня. Ночью сегодня было плюс 10–12 градусов, а днём потеплеет до 21–23 градусов. Завтра ещё больше — 24–26, а 24 июня ожидается уже 25–27 градусов.

За 58 лет погодных наблюдений 22 июня в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без дождя. Более чем в 75% случаев температура колеблется в пределах от плюс 10 до плюс 22 градусов. Самое холодное 22 июня было в 1969 году, дневной минимум составил 3 градуса тепла. Жарче всего было в 2006 году, плюс 30, напоминает «Яндекс».