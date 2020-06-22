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22.06.2020 07:16
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Идеальное лето: в Петербурге солнечно, к середине недели обещают плюс 27

Санкт-Петербург ждут ясные и тёплые дни, с небольшим превышением обычных для июня температурных показателей. Дело снова идёт к жаре, но пока погода вполне комфортная.

Автор фото —&nbsp;Антон Кубышкин /&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="group_link _" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" font-weight:="" 400;="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" nowrap;="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(250,="" 251,="" 252);"="">«Грибы и Грибники СПб»</a>
Автор фото — Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июня осадков быть не должно, ветер умеренный, как и 23, и 24 июня. Ночью сегодня было плюс 10–12 градусов, а днём потеплеет до 21–23 градусов. Завтра ещё больше — 24–26, а 24 июня ожидается уже 25–27 градусов.

За 58 лет погодных наблюдений 22 июня в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без дождя. Более чем в 75% случаев температура колеблется в пределах от плюс 10 до плюс 22 градусов. Самое холодное 22 июня было в 1969 году, дневной минимум составил 3 градуса тепла. Жарче всего было в 2006 году, плюс 30, напоминает «Яндекс».

Автор фото —&nbsp;Антон Кубышкин /&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="group_link _" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" font-weight:="" 400;="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" nowrap;="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(250,="" 251,="" 252);"="">«Грибы и Грибники СПб»</a>
Автор фото — Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

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Комментарии (3)

Штиль
Нет, к сожалению, для тех, кто живёт и работает в городе - это не идеальное лето. От жары и маски туманится сознание, пот застилает глаза и ослабевает иммунитет...
261237781
Только не 30! Надоело потеть
alexpv
Что ж тут идеального. Без освежающих дождей это морилово в бетоне- такое лето.
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