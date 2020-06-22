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22.06.2020 07:00
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Среда для россиян будет нерабочей

Новая рабочая неделя в России будет четырёхдневной.

Как сообщает 22 июня РИА «Новости» со ссылкой на Роструд, среда, 24 июня, в этом году стала нерабочим днём в связи с проведением парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с указом президента, зарплата сохраняется. Вторник, 23 июня, предпраздничным днём не считается, поэтому его продолжительность не сокращается на час, как обычно бывает с предпраздничными днями.

Парад в этом году пришлось перенести в связи с распространением коронавируса. 9 Мая в городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже президент Владимир Путин назначил новую дату — 24 июня.

В Петербурге в среду тоже пройдёт парад (движение в центре города будут закрывать начиная со вторника). 20 июня «Фонтанка» следила за его репетицией.

Автор фото — Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Автор фото — Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Автор фото — Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Автор фото — Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

krasnonosov
Кому это надо, кроме голоса из бункера?
zavval
Для подъема экономики надо еще больше выходных сделать.)
260825581
В СПб особенно рады выходному в среду сотрудники салонов красоты и парикмахерских, фитнесс-клубов, бассейнов и турагенств.
Спасибо, до слез!
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