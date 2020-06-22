Новая рабочая неделя в России будет четырёхдневной.

Как сообщает 22 июня РИА «Новости» со ссылкой на Роструд, среда, 24 июня, в этом году стала нерабочим днём в связи с проведением парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с указом президента, зарплата сохраняется. Вторник, 23 июня, предпраздничным днём не считается, поэтому его продолжительность не сокращается на час, как обычно бывает с предпраздничными днями.

Парад в этом году пришлось перенести в связи с распространением коронавируса. 9 Мая в городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже президент Владимир Путин назначил новую дату — 24 июня.