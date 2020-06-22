Яркая архитектура: зачем застройщики красят фасады?

С советских времен в Петербурге в основном возводили безликие дома и сегодня, как в противовес этому наследию, большинство современных новостроек изобилуют разнообразием цветов на фасадах. Что это — желание привнести в серые будни граждан больше красок и положительных эмоций или выделиться на фоне конкурентов и преуспеть в продажах? Давайте разбираться.

Фото: ГК «Ленстройтрест»

Этой весной в Северной столице впервые с 1966 года расширили палитру цветовых решений для фасадов зданий и добавили 74 дополнительных колера. Девелоперы и раньше использовали цвет как конкурентное преимущество проекта, соревнуясь в яркости фасадов, нанесении на них концептуальных элементов, орнаментов, логотипов и даже граффити. Теперь возможностей стало еще больше.

Когда стоит добавить цвета в архитектуре?

По мнению генерального директора операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Дениса Заседателева, внешний облик зданий связан с градостроительной концепцией проекта и его целевой аудиторией. Семейно-молодежному комплексу больше подойдут яркие фасады, проекты для более зрелой категории клиентов подразумевают нейтральные, спокойные оттенки.

Особый подход при работе с цветом у иностранных архитекторов. Участвуя в разработке проектов российских девелоперов, они часто предлагают яркие элементы в оформлении фасадов. Такие детали делают кварталы уникальными, узнаваемыми и запоминающимися. Например, над голландским кварталом «Янила» работал Рюрд Гитема, партнер архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды), а над шведским кварталом «IQ Гатчина» — архитектор Йоханнес Товатт.



Фото: ГК «Ленстройтрест»

В «IQ Гатчина», который возводит ГК «Ленстройтрест» в историческом пригороде Петербурга, на фасадах домов можно насчитать 37 оттенков — подумать только, по количеству цветов это почти столько же, сколько в регламенте 1966 года. Шведское архитектурное бюро предложило использовать эти цвета, не целиком закрашивая фасад, а применяя пиксельную технику — в качестве гармоничных сочетаний и цветных геометрических вставок более ярких цветов на светлом или менее насыщенном фоне. При этом со стороны двора фасад окрашен в более спокойные тона, чем со стороны улицы. А в парадных и местах общего пользования цветовые решения повторяют стилистику каждого дома, логично замыкая внешнюю среду и внутреннее общественное пространство.

Визитная карточка квартала

Еще одним интересным вариантом взаимодействия с цветом является выделение доминанты в локации, где реализуется проект. В таком случае оттенки не только подчеркивает идею, но и передают определенную функцию. Это может быть центральная площадь, парк, стадион, оригинальный детский сад.

Фото: ГК «Ленстройтрест»

Проектируя квартал «Янила», голландцы предложили использовать идею «зеленой реки», которая соединила бы два берега, две части квартала — на одной стороне расположены корпуса высотой до 12 этажей, на другой построены малоэтажные дома. «Рекой» и главным элементом стал парк в семь гектаров. В нем выделили центральную площадь и организовали прогулочные зоны для жителей. На площади регулярно проходят мероприятия — праздники, концерты, фестивали, ярмарки.

В «Яниле» на каждом берегу применяются различные цветовые решения, которые в целом подчеркивают разноуровневую концепцию квартала — дома выстроены «лесенкой», высота отдельных корпусов от 5 до 12 этажей. Именно такой подход продвигается в европейских пригородах как максимально комфортный для жизни человека — он пропускает больше света, делает дворы более открытыми, солнечными, воздушными, и позволяет наслаждаться всеми преимуществами жизни за городом.

Внешний облик домов в «Яниле» продуман таким образом, что каждое здание имеет свою уникальность при этом гармонично вписывается в цветовой код всего квартала. В простые бело-зеленые корпуса добавляется салатовый, а в рядом стоящем корпусе к зеленой гамме присоединяется теплый розовый и так далее. Гуляя во дворе, интересно наблюдать, как путешествует цвет от дома к дому, от корпуса к корпусу и от очереди к очереди. На обширной территории 42 гектара всего будет построено 43 дома — есть где разгуляться палитре.

Фото: ГК «Ленстройтрест»

А чтобы проект по-настоящему заиграл красками и обрел голландскую нотку, в ГК «Ленстройтрест» было уделено внимание топонимическим аспектам. В квартале появились Голландская улица, улица Ветряных мельниц, Оранжевая улица, в скором будущем появится улица Тюльпанов.

«Большинство жителей рады ярким цветам, поскольку они выросли в окружении сдержанных, достаточно приглушенных, порой очень скучных тонов. Но здесь важно соблюсти баланс, ведь мы как профессионалы, знаем, что есть как минимум 50 оттенков серого и еще много других насыщенных и богатых цветов. Работая с внешним обликом зданий, важно учитывать не только сочетания цветов, но и грамотно работать архитектурой, формой объекта, материалами и их текстурой. А если еще учитывать окружающий ландшафт и историю места, то результат может быть потрясающим. Как минимум людям будет комфортно здесь жить, как максимум — новый квартал станет точкой притяжения не только для его жителей, но и других петербуржцев», — считает Денис Заседателев.

Справка о компании «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО «ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО «ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО«ЛСТ Гатчина», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/