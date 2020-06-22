Галерею стрит-арта у ЖК «Энфилд» дополнили местные жители

Интеграция современного искусства на улицы нового жилого района — в духе последних мировых архитектурных и урбанистических тенденций. Галерея граффити обогатила и оживила среду ЖК «Энфилд» в Буграх. Наблюдать эту красоту могут не только жители квартала из своих окон, но и все проезжающие мимо.



Галерея стрит-арта — это совместный проект застройщика ГК «Арсенал-недвижимость» и петербургского Музея стрит-арта, запущенный летом прошлого года. Авторы идеи решили придать культурную ценность новому месту, соединив актуальное искусство с современной архитектурой. В нашем городе направление граффити развивается, и новые районы — благодатная территория для создания подобных арт- проектов. Вот на улице Шекспира у жилого комплекса «Энфилд» появилась стена с росписями.



Кстати, название квартала перекликается с известным районом Лондона, где творит знаменитый на весь мир стрит-арт художник Бэнкси. Именно в британской столице граффити стали способом преображения среды и оживления окраин, привнесения искусства в повседневную жизнь горожан. И для проекта петербургского музея стрит-арта в Буграх английский опыт стал настоящим вдохновением.



В создании граффити у «Энфилда» уже отметились несколько довольно известных уличных художников — Саша Болт, Максим Има, Стас Багс, Вова Джипси, которые украсили стену рисунками на тему спорта, природы, коммуникации и современной жизни.



Так, например, здесь появились настенные изображения советского вратаря Льва Яшина, хоккеиста Владислава Третьяка и гимнастки Ларисы Латыниной. Их дополняют красочные лесные пейзажи с лосями, оленями и летящими птицами.