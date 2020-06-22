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Галерею стрит-арта у ЖК «Энфилд» дополнили местные жители
Музей под открытым небом у ЖК «Энфилд» продолжает привлекать внимание. В этот раз им заинтересовались художники из числа местных жителей и дополнили галерею новыми произведениями.
Интеграция современного искусства на улицы нового жилого района — в духе последних мировых архитектурных и урбанистических тенденций. Галерея граффити обогатила и оживила среду ЖК «Энфилд» в Буграх. Наблюдать эту красоту могут не только жители квартала из своих окон, но и все проезжающие мимо.
Галерея стрит-арта — это совместный проект застройщика ГК «Арсенал-недвижимость» и петербургского Музея стрит-арта, запущенный летом прошлого года. Авторы идеи решили придать культурную ценность новому месту, соединив актуальное искусство с современной архитектурой. В нашем городе направление граффити развивается, и новые районы — благодатная территория для создания подобных арт- проектов. Вот на улице Шекспира у жилого комплекса «Энфилд» появилась стена с росписями.
Кстати, название квартала перекликается с известным районом Лондона, где творит знаменитый на весь мир стрит-арт художник Бэнкси. Именно в британской столице граффити стали способом преображения среды и оживления окраин, привнесения искусства в повседневную жизнь горожан. И для проекта петербургского музея стрит-арта в Буграх английский опыт стал настоящим вдохновением.
В создании граффити у «Энфилда» уже отметились несколько довольно известных уличных художников — Саша Болт, Максим Има, Стас Багс, Вова Джипси, которые украсили стену рисунками на тему спорта, природы, коммуникации и современной жизни.
Так, например, здесь появились настенные изображения советского вратаря Льва Яшина, хоккеиста Владислава Третьяка и гимнастки Ларисы Латыниной. Их дополняют красочные лесные пейзажи с лосями, оленями и летящими птицами.
Прохожие с интересом наблюдают, как со временем рисунков на заборе становится все больше, а жители могут наблюдать за созданием галереи в реальном времени — теперь они гордятся новой достопримечательностью. Но кроме того, что галерея сформировала новую точку притяжения и особенное уличное пространство, она стала еще и местом для самовыражения и свободного творчества местных жителей. К проекту подключились не только известные уличные художники, но и неравнодушные местные жители. Так, недавно на стене появилась новая работа, созданная двумя художницами — Анной Клепаловой и Алиной Федоровой. Примечательно, что одна из них как раз живет в этом районе.
— Я живу в «Энфилде», — говорит одна из авторов проекта, художница Анна Клепалова. — Как-то я обратила внимание на идею создания музея стрит-арта под открытым небом, и мне как человеку творческому захотелось развить этот проект, внести свой вклад в преобразование окружающего пространства.
По словам художницы, ее новая картина — портрет в медицинской маске — посвящена жизни в период самоизоляции. Работа над изображением заняла два дня, не считая периода подготовки. «Рисунок отражает тот период времени, когда многие приостановились и заглянули внутрь себя, спросили себя — чего они хотят и куда двигаются. Хотелось бы, конечно, чтобы каждый в этой работе увидел что-то свое», — уточнила автор.
Обновляющуюся, живую уличную галерею жители и прохожие воспринимают каждый по-своему, но для всех она представляет интерес. Творческие люди хотят участвовать, дети при виде рисунков — научиться делать так же, а прохожие просто наслаждаются красотой.
— Я видела реакцию людей, — говорит соавтор уличной галереи стрит-арта Алина Федорова, — Например, детей — они не просто говорили: «Как ярко!», но у них появлялось желание научиться рисовать так же.
Этот новый культурный центр поможет художникам воплотить свои творческие идеи — галерея будет обновляться и развиваться.
Справка о ГК «Арсенал-Недвижимость»
ЖК «Энфилд» — застройщик ООО «Арсенал Групп», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, https://www.arsenal-group.com