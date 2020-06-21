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21.06.2020 23:10
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Московские больницы возвращаются к «докоронавирусному» режиму

В Москве выявляют всё меньше заболевших COVID-19, поэтому больницы начинают возвращаться к обычному «докоронавирусному» режиму работы.

Как сообщает 21 июня сайт мэрии, на следующей неделе планируется перевести на плановую работу три тысячи коек, которые весной были перепрофилированы для пациентов с COVID-19. «Мы каждую неделю выводим тысячи коек из оборота, перепрофилируем обратно в плановую помощь: чистим, моем, готовим к нормальной жизни, — говорит мэр Москвы Сергей Собянин. — На этой неделе будет принято тоже решение о переводе в нормальную работу ещё трёх тысяч коек, потому что они стоят полупустые».

Переводить больницы в прежний режим работы позволяет то, что на базе пяти временных госпиталей создан резервный коечный фонд. В итоге к оказанию плановой помощи вернулись семь городских стационаров.

Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы.&nbsp;Фото с сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/news/item/75866073/?onsite_molding=1" class="_">www.mos.ru</a>
Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы. Фото с сайта www.mos.ru

По данным городской администрации, за месяц прирост новых случаев заражения вирусом сократился в четыре раза. Сегодня столичный оперштаб отчитался о том, что зафиксировано самое низкое число заболевших с 9 апреля.

При этом, добавил Собянин, «очень важно сохранять масочный режим в метро, в общественном транспорте, в пригородных электричках, в автобусах».

Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы.&nbsp;Фото с сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/news/item/75866073/?onsite_molding=1" class="_">www.mos.ru</a>
Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы. Фото с сайта www.mos.ru

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