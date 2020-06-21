Теперь в Якутии. На электростанции в селе Аргахтах разлилось дизельное топливо

На электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка дизельного топлива. Повредилась одна из ёмкостей. На месте работают оперативные службы.

Как сообщает 21 июня «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, сейчас содержимое резервуара перекачивают из поврежденной ёмкости в три других. Одна из них вмещает 160 тонн, ещё две рассчитаны на 25 тонн.

Власти ещё не ликвидировали последствия крупнейшего разлива нефтепродуктов после аварии на промышленной площадке дочернего предприятия «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). Топливо там пролилось 29 мая из-за проседания плиты в основании резервуара. В очистке водоёмов и земли в Норильске участвуют зарубежные специалисты. 19 июня стало известно о том, что загрязнения удалось убрать из устья реки Амбарной. Теперь экологи начинают обработку берегов сорбентом, работают с поверхностями более мелких водоёмов и составляют программу восстановления флоры и фауны самых пострадавших зон. По словам Владимира Путина, у России ещё не было опыта работы с настолько масштабными катастрофами.