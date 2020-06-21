FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +23
69.57р78.00р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
21.06.2020 21:48
5
Печать

Теперь в Якутии. На электростанции в селе Аргахтах разлилось дизельное топливо

На электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка дизельного топлива. Повредилась одна из ёмкостей. На месте работают оперативные службы.

Как сообщает 21 июня «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, сейчас содержимое резервуара перекачивают из поврежденной ёмкости в три других. Одна из них вмещает 160 тонн, ещё две рассчитаны на 25 тонн.

Власти ещё не ликвидировали последствия крупнейшего разлива нефтепродуктов после аварии на промышленной площадке дочернего предприятия «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). Топливо там пролилось 29 мая из-за проседания плиты в основании резервуара. В очистке водоёмов и земли в Норильске участвуют зарубежные специалисты. 19 июня стало известно о том, что загрязнения удалось убрать из устья реки Амбарной. Теперь экологи начинают обработку берегов сорбентом, работают с поверхностями более мелких водоёмов и составляют программу восстановления флоры и фауны самых пострадавших зон. По словам Владимира Путина, у России ещё не было опыта работы с настолько масштабными катастрофами.

В Минприроды заявили о необходимости экстренной проверки компаний, работающих в Арктике. Как 16 июня уверили в руководстве ведомства, без этого «история, которая произошла», будет повторяться снова и снова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Кровокрас
вечная мерзлота тает, грунты расползаются, деньги украдены.
Иван Петров
Двоечник во главе огромной страны - и на все посты ниже его назначает таких же двоечников.
Результат налицо...
Арнольд Перумов
Таким образом якутия сигнализировала о своей готовности к предстоящему референдуму.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний