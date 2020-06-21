Как сообщает 21 июня областное СУ СК , 56-летней астраханке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Она не только призналась, но и указала место, куда сбросила орудие преступления: по версии следствия, она ударила сына гантелей. Действительно, на дне реки нашли пакет с металлической гантелей и мобильный телефон погибшего мальчика.

Напомним, 6 марта женщина обратился с заявлением о пропаже сына. По её словам, он ушёл из дома 4 марта и исчез. Однако, по версии следствия, он вернулся под утро 5 марта. Мать стала его ругать и в ходе ссоры ударила гантелей. Он умер. Тело залили бетоном. Его нашли 19 июня.

Подозреваемая – Галина Морозова, известный в регионе политический деятель, пишет РИА «Новости». По данным областного избиркома, в 2016 и 2017 годах она баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019-м — на пост губернатора Астраханской области. В конце 2017 года Морозова, будучи членом «Справедливой России» и делегатом от регионального отделения партии, предлагала свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.

Их «Справедливой России» она вышла в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора, рассказал агентству депутат областной думы, член совета регионального отделения СР Хамзат Даудов. По его словам, когда она баллотировалась в областную думу в 2016 году, «она на своем округе сильно работала». «Был у нее такой напор, что выборы вплоть до президента России, ей во всем этом хотелось участвовать», - отметил собеседник.