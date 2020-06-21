Стоящий на КАД автомобиль спровоцировал очередную аварию. На этот раз сам он уцелел: едущий в полосе водитель смог его обогнуть, но ударился в отбойник.

ДТП попало на видео. Оно произошло днём 21 июня перед съездом на платную трассу М-11. «Не лучшая идея была остановиться в левом ряду КАД при левом изгибе магистрали», - комментирует автор видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Ниссан Тиида», на скорости ехавший в левом ряду, увернулся перед стоящей машиной, но его понесло боком в правый ряд. Левым задним крылом он поймал разделитель потоков и, к счастью, никого не задел. «О, я потом проезжал, думал: как так девушка улетела на повороте... Сидела на отбойнике», - рассказывает Илья.