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21.06.2020 20:38
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ДТП на КАД из-за стоящей машины попало на видео. Женщина смогла увернуться, но улетела в отбойник

Стоящий на КАД автомобиль спровоцировал очередную аварию. На этот раз сам он уцелел: едущий в полосе водитель смог его обогнуть, но ударился в отбойник.

ДТП попало на видео. Оно произошло днём 21 июня перед съездом на платную трассу М-11. «Не лучшая идея была остановиться в левом ряду КАД при левом изгибе магистрали», - комментирует автор видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Ниссан Тиида», на скорости ехавший в левом ряду, увернулся перед стоящей машиной, но его понесло боком в правый ряд. Левым задним крылом он поймал разделитель потоков и, к счастью, никого не задел. «О, я потом проезжал, думал: как так девушка улетела на повороте... Сидела на отбойнике», - рассказывает Илья.

Действительно, в «Ниссане» была женщина – Ольга. «За рулём была я! По тормозам ударила. Моя вина. Счастье, что никого не зацепила», – пишет Ольга. Судя по всему, никто не пострадал.

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Вчера остановка на кольцевой привела к трагедии. Мужчины на «Ладе» встали, чтобы проверить груз на крыше, и одного из них насмерть сбила машина.

По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут.

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Комментарии (8)

hal9000
Жива здорова..и ладно..внимательней надо ..у нас в стране самая высокая концентрация дураков на дороге в армии в милиции и в правительстве...
krasnonosov
Смс в смартфоне, видимо, набирала вместо того, что бы за дорогой следить, управляя источником повышенной опасности.
Владислав Фордзинов
Вот таких муфлонов надо сходу прав лишать на много лет, чтоб не повадно было на автомагистрали, да ещё в крайнем левом, устраивать стоянку. Масла в голове совсем нет, лучше на такси ездить. Пусть Богу молится, что в него какой-нибудь Крузер не влетел! Совет: продай колымагу, пропей Права и живи спокойно, не испытывай судьбу!
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