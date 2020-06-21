Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко может покинуть футбольный клуб по собственному желанию. О том, что Гончаренко написал заявление об отставке, 21 июня сообщает «Чемпионат». Это произошло после разгромного домашнего поражения клуба в матче с «Зенитом» со счетом 4:0.

По данным издания, Гончаренко уже говорил о своем решении игрокам. Однако в руководстве хотят уговорить тренера остаться хотя бы до конца сезона 2019-2020.

Напомним, 20 июня «Зенит» обыграл ЦСКА в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги. «Фонтанка» внимательно следила за «операцией «Разгром». После игры Гончаренко стало плохо.