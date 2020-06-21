Гендиректор петербургской компании вывел за рубеж миллиард рублей. Его ждет суд

В Петербурге завершено предварительное расследование уголовного дела о выводе средств за рубеж с использованием подложных документов. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба МВД.

По версии следствия, гендиректор одной из петербургских коммерческих фирм вместе со своим помощником и бухгалтером московской компании и иными лицами с января 2015 года по апрель 2017-го зарегистрировали на территории Петербурга, Москвы и Московской области несколько юридических лиц. На их банковские счета на фиктивном основании зачислялись деньги, после чего поступали подконтрольным иностранным компаниям. Целью таких зачислений якобы являлась оплата импортируемого из-за границы дорогостоящего промышленного оборудования.