Гендиректор петербургской компании вывел за рубеж миллиард рублей. Его ждет суд
В Петербурге завершено предварительное расследование уголовного дела о выводе средств за рубеж с использованием подложных документов. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба МВД.
По версии следствия, гендиректор одной из петербургских коммерческих фирм вместе со своим помощником и бухгалтером московской компании и иными лицами с января 2015 года по апрель 2017-го зарегистрировали на территории Петербурга, Москвы и Московской области несколько юридических лиц. На их банковские счета на фиктивном основании зачислялись деньги, после чего поступали подконтрольным иностранным компаниям. Целью таких зачислений якобы являлась оплата импортируемого из-за границы дорогостоящего промышленного оборудования.
«Предварительно установлено, что на счету фигурантов двенадцать эпизодов по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы. В общей сложности на счета иностранных компаний было перечислено более одного миллиарда рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обвинительные заключения уже утвердил прокурор. Материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.