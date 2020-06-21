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21.06.2020 19:24
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Гендиректор петербургской компании вывел за рубеж миллиард рублей. Его ждет суд

В Петербурге завершено предварительное расследование уголовного дела о выводе средств за рубеж с использованием подложных документов. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба МВД.

По версии следствия, гендиректор одной из петербургских коммерческих фирм вместе со своим помощником и бухгалтером московской компании и иными лицами с января 2015 года по апрель 2017-го зарегистрировали на территории Петербурга, Москвы и Московской области несколько юридических лиц. На их банковские счета на фиктивном основании зачислялись деньги, после чего поступали подконтрольным иностранным компаниям. Целью таких зачислений якобы являлась оплата импортируемого из-за границы дорогостоящего промышленного оборудования.

«Предварительно установлено, что на счету фигурантов двенадцать эпизодов по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы. В общей сложности на счета иностранных компаний было перечислено более одного миллиарда рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обвинительные заключения уже утвердил прокурор. Материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

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Комментарии (3)

Alex000
Хоть названия "юридических лиц" опубликуйте, что-ли.
local_5e4d8cf621bfb
Пополнит список Титова и
Bowers
Без названия компании новость выглядит странной
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