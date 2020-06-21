Неизвестный угнал «Мерседес» в деревне Энколово Всеволожского района. Выбив ворота на частном участке на Шоссейной улице, он скрылся. Машина была заложена в автоломбард, а до конца срока выкупа у хозяина оставался всего один день.

Как пишет 21 июня издание 47news, по словам сотрудников кредитной организации, этот «Мерседес» заложил 29-летний мужчина на улице Савушкина в Петербурге. До этого он уже забирал машину без оплаты, и, чтобы этого не повторилось, специалисты отогнали её на участок хозяина ломбарда. Отмечается, что живёт владелец машины в нескольких километрах от места сегодняшнего происшествия.