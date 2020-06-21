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21.06.2020 19:07
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Под Петербургом «Мерседес» под камерой выбил ворота. Для спасения машины из ломбарда у владельца оставался день

Неизвестный угнал «Мерседес» в деревне Энколово Всеволожского района. Выбив ворота на частном участке на Шоссейной улице, он скрылся. Машина была заложена в автоломбард, а до конца срока выкупа у хозяина оставался всего один день.

Как пишет 21 июня издание 47news, по словам сотрудников кредитной организации, этот «Мерседес» заложил 29-летний мужчина на улице Савушкина в Петербурге. До этого он уже забирал машину без оплаты, и, чтобы этого не повторилось, специалисты отогнали её на участок хозяина ломбарда. Отмечается, что живёт владелец машины в нескольких километрах от места сегодняшнего происшествия.

Момент выезда с участка зафиксировала камера видеонаблюдения.

Кто именно был за рулём, доподлинно неизвестно. Полиция установила, что через забор перелезали двое. Обстоятельства выясняются.

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Комментарии (2)

WuhanRockCafe
АКБ снять не догадались
Maalex
Грамотно сделали. Задом выбили ворота.
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