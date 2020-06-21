FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +23
69.57р78.00р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
21.06.2020 18:22
0
Печать

«Будто в страшной сказке»: областные медики поздравили коллег «космическим» танцем в химзащите

Скриншот из видео&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/public174858737" data-from-id="-174858737" data-post-id="-174858737_504" data-post-click-type="post_owner_link">ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный дом-интернат»</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="https://vk.com/public174858737" class="_">vk.com</a>
Скриншот из видео ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный дом-интернат» / vk.com

Сотрудники обсерватора в Лодейном Поле, работающего на базе специального дома-интерната, поздравили своих коллег с Днём медицинского работника, который отмечается в России в этом году 21 июня.

Они записали кавер на песню певицы Славы, переписав текст в соответствии с актуальными реалиями: «Улицы безлюдны, будто в страшной сказке. На руках перчатки, а на лицах маски». Под эту песню они исполнили танец.

Изданию 47news представители обсерватора рассказали, что номер был придуман в рамках марафона «Спасибо за здоровье». «Запись танца проходила практически без репетиции, а переделка песни Славы не заняла много времени: рифмы возникали сами собой», — признаются медики.

Скриншот из видео&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/public174858737" data-from-id="-174858737" data-post-id="-174858737_504" data-post-click-type="post_owner_link">ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный дом-интернат»</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="https://vk.com/public174858737" class="_">vk.com</a>
Скриншот из видео ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный дом-интернат» / vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний