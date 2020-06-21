«Будто в страшной сказке»: областные медики поздравили коллег «космическим» танцем в химзащите
Сотрудники обсерватора в Лодейном Поле, работающего на базе специального дома-интерната, поздравили своих коллег с Днём медицинского работника, который отмечается в России в этом году 21 июня.
Они записали кавер на песню певицы Славы, переписав текст в соответствии с актуальными реалиями: «Улицы безлюдны, будто в страшной сказке. На руках перчатки, а на лицах маски». Под эту песню они исполнили танец.
Изданию 47news представители обсерватора рассказали, что номер был придуман в рамках марафона «Спасибо за здоровье». «Запись танца проходила практически без репетиции, а переделка песни Славы не заняла много времени: рифмы возникали сами собой», — признаются медики.