Умер человек, стрелявший в московских полицейских

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня, скончался. Об этом сообщает 21 июня РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк СК России.

25-летний стрелок, напомним, приехал из Назрани (Ингушетия). РИА «Новости» со ссылкой на источник называло его имя — Ратмир Галаев. О роде его деятельности ничего не сообщалось, но известно, что его брат работает в полиции Ингушетии.

15 июня на Ленинском проспекте сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. После этого в них начал стрелять прохожий. Двое полицейских были ранены, как и сам нападавший — в результате ответного огня.