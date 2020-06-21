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21.06.2020 17:10
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Умер человек, стрелявший в московских полицейских

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня, скончался. Об этом сообщает 21 июня РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк СК России.

25-летний стрелок, напомним, приехал из Назрани (Ингушетия). РИА «Новости» со ссылкой на источник называло его имя — Ратмир Галаев. О роде его деятельности ничего не сообщалось, но известно, что его брат работает в полиции Ингушетии.

15 июня на Ленинском проспекте сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. После этого в них начал стрелять прохожий. Двое полицейских были ранены, как и сам нападавший — в результате ответного огня.

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Комментарии (9)

Alex000
Коронавирус?
AGP
Одна из немногих хороших новостей.
Draftikk
сколько еще должно пройти десятилетий, чтобы люди начали доверять милиции полиции росгвардии????????
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