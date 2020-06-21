Японцы начали проводить свадьбы на Луне

В Японии из-за коронавируса стали массово отменять свадебные торжества, и из-за этого возникла новая бизнес-ниша.

Как пишет 21 июня РИА «Новости», отмены свадеб приняли обвальный характер в апреле и мае, когда в стране был введен режим чрезвычайной ситуации, и глава компании по организации торжеств начал искать способы выживания.

Просто виртуальная свадьба показалась ему банальной затеей: «Это почти то же самое, что и вечеринка в Zoom — ничего особенного. К тому же после коронавируса это само собой сойдет на нет». Но тут он познакомился со своим нынешним компаньоном — владельцем виртуальной студии с CG-криейторами. «Я понял, что в онлайне можно делать вещи, которые мы до сих пор не могли делать. Например, в церемонии могут участвовать те гости, которые не смогли бы приехать на обычную свадьбу», — рассказывает автор проекта. Можно добавить видеопослание от любимых певцов или артистов, включить памятное для молодоженов изображение, картинку, вещь. «Это возможно только в формате онлайн. Я чувствую в этом новое направление», — говорит бизнесмен.