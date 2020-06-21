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21.06.2020 16:20
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Петербуржец получил пулю от прохожего — из оружия, которое разыскивали с 90-х после нападения на военных в Чечне

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который ранил прохожего во время конфликта на улице.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, 24-летнего молодого человека и двух его знакомых остановили на улице Возрождения, 7, накануне ночью. В салоне «Шкоды Октавии» нашли пистолет.

По данным ГУ МВД по городу и Ленобласти, искать группу стали после того, как от дома 12 по улице Новостроек со сквозным ранением ягодицы госпитализировали 33-летнего петербуржца. Он рассказал, что около полуночи поссорился с прохожими. Один из незнакомцев долго спорить не стал: вытащил оружие, выстрелил и скрылся на машине.

Как выяснили оперативники, изъятый ими пистолет Макарова с 1992 года числится в розыске как похищенный. Он исчез при нападении на одну из войсковых частей в Чечне.

В отношении 24-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Молодой человек в изоляторе. Знакомых мужчины 20 и 23 лет отпустили под подписку о невыезде.

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Комментарии (14)

Михаил Петров-Водкин
Это пехота Путина. А какая пехота без оружия?
michailPotapov
Опять гости с юга шалят? северный кавказ?
veteran78
Главное при задержании на шею коленом не давить.
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