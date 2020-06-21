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21.06.2020 15:52
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Число бюджетных мест в российских вузах увеличено на 11 с лишним тысяч

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных бюджетных мест в вузах.

Как сообщается 21 июня на сайте кабмина, в целях сохранения доступности бесплатного образования региональные вузы в этом году смогут увеличить количество бюджетных мест. То есть приоритет получат заведения, находящиеся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

«Речь идет о более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях», - отмечается в сообщении. При распределении мест будет учитываться рейтинг вузов, который сформирован по итогам конкурса Минобрнауки.

Напомним, 20 июня Минобрнауки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн». Документы в 54 вуза по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения можно отправить через «Госуслуги».

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