Число бюджетных мест в российских вузах увеличено на 11 с лишним тысяч

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных бюджетных мест в вузах.

Как сообщается 21 июня на сайте кабмина, в целях сохранения доступности бесплатного образования региональные вузы в этом году смогут увеличить количество бюджетных мест. То есть приоритет получат заведения, находящиеся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

«Речь идет о более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях», - отмечается в сообщении. При распределении мест будет учитываться рейтинг вузов, который сформирован по итогам конкурса Минобрнауки.