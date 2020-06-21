Путин заявил, что в нашей стране чиновникам неприлично выпячивать свое благосостояние

Президент России Владимир Путин заявил, что чиновникам неприлично открыто демонстрировать свое благосостояние. Такое мнение он высказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого 21 июня показал телеканал «Россия-1».

«Что совершенно точно, на что нужно ориентироваться - представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», - сказал он.