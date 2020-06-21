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21.06.2020 15:33
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Путин заявил, что в нашей стране чиновникам неприлично выпячивать свое благосостояние

Президент России Владимир Путин заявил, что чиновникам неприлично открыто демонстрировать свое благосостояние. Такое мнение он высказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого 21 июня показал телеканал «Россия-1».

«Что совершенно точно, на что нужно ориентироваться - представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», - сказал он.

В то же время, по словам Путина, показной аскетизм тоже не является примером для подражания. Работу и жизнь людей на государственных должностях он сравнил с жизнью в «стеклянной комнате». «И это дает возможности увеличить эффективность работы на антикоррупционном направлении. Так оно и происходит», - заключил он.

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Комментарии (11)

Rozenkrantz
фраза выстроена идеально: ни слова о том, что нельзя быть неприлично очень богатым за счет государства, когда пенсионеры голодают, а на дорогое и сложное лечение детей за границей - собирают всем миром. очень "благосостоятельным" чиновником быть можно, только надо это лучше скрывать. заборы повыше, дворцы подальше от взглядов простого народа. линкольны с бентлями своими не бросать на улицах около бутиков, а загонять аккуратно в подземные паркинги... итд итп
LGlo
Ну то есть, он практически прямо заявил: иметь миллиарды - прилично, главное, чтобы никто не знал.
Noid
"Эффективность работы на антикоррупционном направлении", о котором вещает обнуляемый, очень хорошо заметна по его ближайшему окружению.
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