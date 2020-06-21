Отдельный поисковый специальный батальон Западного военного округа начал работы на месте массового захоронения узников концлагеря «Моглино» в Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает 21 июня пресс-служба ЗВО, военнослужащие ищут и эксгумируют останки военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере в ходе оккупации немецко-фашистскими войсками. Батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших. Возможно, кого-то из погибших удастся опознать. В дальнейшем останки захоронят на мемориальном кладбище.

Скриншот из видео ГТРК Псков в YouTube

Захоронение нашли совсем недавно: местные СМИ писали об этом 18 июня. Раскопки начались 17 июня. «Мы обнаружили останки в яме, после предварительной шурфовки. И в течение дня зачищали обнаруженные останки», – рассказала Псковскому агентству информации доброволец отряда «Неизвестный солдат» Анна Шуняева. Тела лежали друг на друге валетом. Сохранность костей хорошая, специалисты уже смогли идентифицировать двух человек. Концлагерь Моглино был организован вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Сначала здесь содержались советские военнопленные, которые чинили дорогу Рига – Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше тридцати. С марта 1942 года в Моглино стали свозить и мирное население, в том числе детей.

Скриншот из видео ГТРК Псков в YouTube



Данные о местоположении останков удалось выяснить благодаря рассекреченным документам Управления ФСБ России по Псковской области и немецкой аэрофотосъемке времен войны, объясняют «Вести Псков». В концлагере в основном работали выходцы из Эстонии. Пленных псковичей убивали за любую провинность. Только по официальным данным, здесь покоятся останки больше 600 человек. На территории находились здания управления и несколько конюшен, расстреливали рядом. «Здесь расстреливали и цыган, и евреев, здесь и русских расстреливали. Для граждан города Пскова это было очень страшное место во время оккупации. Сюда свозили людей, которые попадали под уголовные статьи, либо за связь с партизанами, за какую-то борьбу с оккупационным режимом», — рассказывает телеканалу директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

Во время посещения раскопок губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что во Пскове может быть открыт музей оккупации – в подвале на улице Ленина, где в годы оккупации содержали заключенных, передаёт ПЛН. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и окончилась 9 мая 1945 года.