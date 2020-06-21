Либо поправка, либо преемники. Путин не исключил возможности баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не стал исключать возможность баллотироваться на новый срок, если в Конституции возникнет соответствующая поправка. Об этом он сказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого в воскресенье показал телеканал «Россия-1».
«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — заявил президент.
Он посоветовал чиновникам заниматься работой, а не искать возможных преемников. «Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в Конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — отметил Путин.
Действующая редакция Конституции РФ не позволяла Владимиру Путину остаться на своем посту после 2024 года. Однако 10 марта 2020 года депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с предложением о внесении в основной закон поправки, в соответствии с которой президентские сроки будут обнулены. Её инициативу поддержал президент Владимир Путин с оговоркой, что она может быть принята только после голосования россиян по поправкам. Конституционный суд поправку об обнулении сроков признал законной.
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, однако его перенесли из-за вспышки пандемии коронавируса. Новой датой голосования названо 1 июля. Россиянам предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». В бюллетене будет предусмотрено два варианта ответа: за и против.