Либо поправка, либо преемники. Путин не исключил возможности баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не стал исключать возможность баллотироваться на новый срок, если в Конституции возникнет соответствующая поправка. Об этом он сказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого в воскресенье показал телеканал «Россия-1».

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — заявил президент.

Он посоветовал чиновникам заниматься работой, а не искать возможных преемников. «Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в Конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — отметил Путин.