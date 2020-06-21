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21.06.2020 14:44
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Либо поправка, либо преемники. Путин не исключил возможности баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не стал исключать возможность баллотироваться на новый срок, если в Конституции возникнет соответствующая поправка. Об этом он сказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого в воскресенье показал телеканал «Россия-1».

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — заявил президент.

Он посоветовал чиновникам заниматься работой, а не искать возможных преемников. «Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в Конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — отметил Путин.

Действующая редакция Конституции РФ не позволяла Владимиру Путину остаться на своем посту после 2024 года. Однако 10 марта 2020 года депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с предложением о внесении в основной закон поправки, в соответствии с которой президентские сроки будут обнулены. Её инициативу поддержал президент Владимир Путин с оговоркой, что она может быть принята только после голосования россиян по поправкам. Конституционный суд поправку об обнулении сроков признал законной.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, однако его перенесли из-за вспышки пандемии коронавируса. Новой датой голосования названо 1 июля. Россиянам предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». В бюллетене будет предусмотрено два варианта ответа: за и против.

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Комментарии (21)

kоt-obormot
Вариантов для него, и его кодлы нет. Тут либо на пожизненное заехать. Либо зубами держаться за власть до "вперед ногами".

Лефортовский вал д.5 ждет новых посидельцев - и они это прекрасно понимают.
pitmenspb
Путин будет президентом до конца жизни - он многих устраивает в существующей элите, а кого не устраивает - тот сделать ничего не может.
Гораздо большая проблема - отсутствие институтов в гос-ве, отсутствие контроля со стороны общественных организаций, все держится на персонализации и конкретных лицах.
hal9000
И поправка должна быть одна самая главная..это простой понятный механизм снятия с должности..ато опять придется незаконно с расстрелами семьи и прочие братоубийства..
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