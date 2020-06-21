Воры пришли к пенсионеру, чтобы поздравить с 90-летием. Наговорив добрых слов, забрали 200 тысяч

Двое неизвестных так стремились поздравить жителя Кировского района Петербурга с 90-летием, что усыпили подозрения его жены и смогли проникнуть в квартиру. Там незаметно забрали накопления пары: сказали множество добрых слов, пожелали всего хорошего и исчезли с 209 тысячами рублей.

Следы гостей-незнакомцев разыскивает полиция Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, кража произошла в минувшую пятницу. Около 17 часов вечера в дверь квартиры на Дачном проспекте, 36, постучались мужчина и женщина. Тайник на книжной полке вычислили, когда хозяйка чуть-чуть отвлеклась.