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21.06.2020 14:37
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Воры пришли к пенсионеру, чтобы поздравить с 90-летием. Наговорив добрых слов, забрали 200 тысяч

Двое неизвестных так стремились поздравить жителя Кировского района Петербурга с 90-летием, что усыпили подозрения его жены и смогли проникнуть в квартиру. Там незаметно забрали накопления пары: сказали множество добрых слов, пожелали всего хорошего и исчезли с 209 тысячами рублей.

Следы гостей-незнакомцев разыскивает полиция Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, кража произошла в минувшую пятницу. Около 17 часов вечера в дверь квартиры на Дачном проспекте, 36, постучались мужчина и женщина. Тайник на книжной полке вычислили, когда хозяйка чуть-чуть отвлеклась.

О случившемся пенсионерка сообщила в участок утром в субботу и помогла составить портрет подозреваемых. Ей запомнилось, что мужчина немного хромает, на вид ему около 35 лет. Его спутница немного младше.

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Комментарии (2)

gencon
Государство грабит, потом приходят жулики поменьше - и последнее забирают. Какое руководство - такие и скрепы
Karl_Ivanovich
Вот уроды!
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