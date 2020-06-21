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21.06.2020 14:12
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Выполнить пожелания горожан не получилось. Беглов объяснил, почему нельзя открыть парки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 21 июня на своей странице «ВКонтакте» представил список услуг и учреждений, которые должны возобновить работу «в скором времени». Точные сроки открытия он не указал.

В списке ожидающих открытия предприятий оказались: организации общественного питания, музеи и театры, торговые центры, стоматологические клиники, спортплощадки, парки, фитнес-центры, а также заведения в сферах туризма, развлечений и услуг.

«Работаем с Роспотребнадзором над снятием других ограничений. К сожалению, пока число заболевших превышает число выздоровевших. Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан», — написал Беглов.

Он также напомнил, что с 22 июня в городе возобновляют работу санатории и каршеринг. «Фонтанка» рассказывала о режиме работы: попасть в санаторий можно будет только по направлению врача, а компаниям, оказывающим услуги каршеринга, придется проводить дезинфекцию автомобилей перед передачей клиентам.

Инфографика&nbsp;<a href="https://vk.com/a_beglov" class="_">vk.com/a_beglov</a>
Инфографика vk.com/a_beglov

Далеко не все подписчики сочли новые снятия ограничений логичными. Они требуют открыть парки и спортивные площадки, детские сады и торговые центры. Напомним, ранее Александр Беглов сообщил на своей странице об улучшении эпидемической ситуации в городе и предложил горожанам самим выбрать, какие ограничения нужно снимать в первую очередь. «Фонтанка» подробно писала, чем закончились планы губернатора собрать консолидированное мнение горожан.

Инфографика&nbsp;<a href="https://vk.com/a_beglov" class="_">vk.com/a_beglov</a>
Инфографика vk.com/a_beglov

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Комментарии (28)

22ilves
Умом Россию не понять. А чем понять - опять не ясно (с)
Павел Михайлов
Это конечно уже прямое вредительство.И увеличение количество вне больничных пневмоний вполне можно связать с указом находиться в масках даже на улицах и закрытием парков, которые являются местами с чистым воздухом в городе.Неужели нет управы, на зарвавшегося чиновника? Не говоря уже , как он роняет рейтинг власти, да ещё перед голосованием.
Ma-260802031
Очень жаль, что никто в итоге не ответит за намеренное вредительство в виде лишения горожан движения на свежем воздухе. Хотя радует, что большинство людей все равно ходит в парки.
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