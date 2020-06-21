Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 21 июня на своей странице «ВКонтакте» представил список услуг и учреждений, которые должны возобновить работу «в скором времени». Точные сроки открытия он не указал.

В списке ожидающих открытия предприятий оказались: организации общественного питания, музеи и театры, торговые центры, стоматологические клиники, спортплощадки, парки, фитнес-центры, а также заведения в сферах туризма, развлечений и услуг.

«Работаем с Роспотребнадзором над снятием других ограничений. К сожалению, пока число заболевших превышает число выздоровевших. Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан», — написал Беглов.