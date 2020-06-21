Выполнить пожелания горожан не получилось. Беглов объяснил, почему нельзя открыть парки
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 21 июня на своей странице «ВКонтакте» представил список услуг и учреждений, которые должны возобновить работу «в скором времени». Точные сроки открытия он не указал.
В списке ожидающих открытия предприятий оказались: организации общественного питания, музеи и театры, торговые центры, стоматологические клиники, спортплощадки, парки, фитнес-центры, а также заведения в сферах туризма, развлечений и услуг.
«Работаем с Роспотребнадзором над снятием других ограничений. К сожалению, пока число заболевших превышает число выздоровевших. Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан», — написал Беглов.
Он также напомнил, что с 22 июня в городе возобновляют работу санатории и каршеринг. «Фонтанка» рассказывала о режиме работы: попасть в санаторий можно будет только по направлению врача, а компаниям, оказывающим услуги каршеринга, придется проводить дезинфекцию автомобилей перед передачей клиентам.
Далеко не все подписчики сочли новые снятия ограничений логичными. Они требуют открыть парки и спортивные площадки, детские сады и торговые центры. Напомним, ранее Александр Беглов сообщил на своей странице об улучшении эпидемической ситуации в городе и предложил горожанам самим выбрать, какие ограничения нужно снимать в первую очередь. «Фонтанка» подробно писала, чем закончились планы губернатора собрать консолидированное мнение горожан.