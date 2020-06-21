«Мы выжили, и это уже неплохая новость». Турфирма, созданная в кризис, вновь побеждает стихию
«Фонтанка» делится историями участников проекта «Покупай у своих», который был запущен в момент введения коронавирусных ограничений, и продолжает расти и развиваться.
К моменту начала эпидемии компания, специализирующаяся на авторских турах по Петербургу и в Европу, отметила пятилетие и планировала шесть поездок за границу. «Фирму открыли в кризис 2014 года, без денег, на ровном месте, — вспоминает Наталья Зайцева, генеральный директор и совладелец компании. — Сегодня мы туроператор».
«Группы у нас около 20 человек, и из такого количества людей только шесть человек захотели вернуть деньги. Мы сразу предложили вернуть [деньги] тем, кто хочет. Все мои клиенты, кто ездил с нами много раз, без вопросов перенесли даты, все поняли, что это форс-мажор, и благодаря этому есть надежда, что мы уцелеем», — рассказывает Наталья.
Но только лишь предоплата преданных клиентов не спасла бы туроператора. Компания приступила к созданию видеолекций по истории с участием специалистов. Так были созданы циклы «Петербург шаг за шагом», «Фавориты и фаворитизм», «Искусство Флоренции» и другие.
«Мы делали и бесплатные, и платные лекции, менеджеры освоили программы по монтажу, записи звука, научились выставлять свет. Это позволило сохранить связь с нашими клиентами, которые смотрели наши лекции, понимали, что мы на плаву, и были спокойны за деньги, которые нам заплатили. Это позволило держать в тонусе сотрудников, и сегодня они гордятся своей работой», — уверена Зайцева.
Более того, в режиме самоизоляции турфирма запустила новый проект «Вкус истории». Это путешествие в историческую кулинарию, которое продолжится после открытия музеев в кухнях Юсуповского дворца.
«Туризм не будет таким, каким он был. Каким он будет, не знает никто, и докоронавирусной жизни быть не может. Человечество переживало эпидемии на протяжении истории много раз и каждый раз менялось и генетически (если вспомнить эпидемии чумы), и ментально. Не знаю, стали ли мы сильнее, это покажет время, и я не очень люблю красивые фразы, но мы выжили, и это уже неплохая новость», — говорит кандидат искусствоведения Наталья Зайцева.