«Мы выжили, и это уже неплохая новость». Турфирма, созданная в кризис, вновь побеждает стихию

«Фонтанка» делится историями участников проекта «Покупай у своих», который был запущен в момент введения коронавирусных ограничений, и продолжает расти и развиваться.



К моменту начала эпидемии компания, специализирующаяся на авторских турах по Петербургу и в Европу, отметила пятилетие и планировала шесть поездок за границу. «Фирму открыли в кризис 2014 года, без денег, на ровном месте, — вспоминает Наталья Зайцева, генеральный директор и совладелец компании. — Сегодня мы туроператор».

«Группы у нас около 20 человек, и из такого количества людей только шесть человек захотели вернуть деньги. Мы сразу предложили вернуть [деньги] тем, кто хочет. Все мои клиенты, кто ездил с нами много раз, без вопросов перенесли даты, все поняли, что это форс-мажор, и благодаря этому есть надежда, что мы уцелеем», — рассказывает Наталья.