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21.06.2020 14:25
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«Мы выжили, и это уже неплохая новость». Турфирма, созданная в кризис, вновь побеждает стихию

«Фонтанка» делится историями участников проекта «Покупай у своих», который был запущен в момент введения коронавирусных ограничений, и продолжает расти и развиваться.

К моменту начала эпидемии компания, специализирующаяся на авторских турах по Петербургу и в Европу, отметила пятилетие и планировала шесть поездок за границу. «Фирму открыли в кризис 2014 года, без денег, на ровном месте, — вспоминает Наталья Зайцева, генеральный директор и совладелец компании. — Сегодня мы туроператор».

«Группы у нас около 20 человек, и из такого количества людей только шесть человек захотели вернуть деньги. Мы сразу предложили вернуть [деньги] тем, кто хочет. Все мои клиенты, кто ездил с нами много раз, без вопросов перенесли даты, все поняли, что это форс-мажор, и благодаря этому есть надежда, что мы уцелеем», — рассказывает Наталья.

Но только лишь предоплата преданных клиентов не спасла бы туроператора. Компания приступила к созданию видеолекций по истории с участием специалистов. Так были созданы циклы «Петербург шаг за шагом», «Фавориты и фаворитизм», «Искусство Флоренции» и другие.

«Мы делали и бесплатные, и платные лекции, менеджеры освоили программы по монтажу, записи звука, научились выставлять свет. Это позволило сохранить связь с нашими клиентами, которые смотрели наши лекции, понимали, что мы на плаву, и были спокойны за деньги, которые нам заплатили. Это позволило держать в тонусе сотрудников, и сегодня они гордятся своей работой», — уверена Зайцева.

Более того, в режиме самоизоляции турфирма запустила новый проект «Вкус истории». Это путешествие в историческую кулинарию, которое продолжится после открытия музеев в кухнях Юсуповского дворца.

«Туризм не будет таким, каким он был. Каким он будет, не знает никто, и докоронавирусной жизни быть не может. Человечество переживало эпидемии на протяжении истории много раз и каждый раз менялось и генетически (если вспомнить эпидемии чумы), и ментально. Не знаю, стали ли мы сильнее, это покажет время, и я не очень люблю красивые фразы, но мы выжили, и это уже неплохая новость», — говорит кандидат искусствоведения Наталья Зайцева.

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Комментарии (1)

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Это еще не конец карантина. Мы на плато. Ограничения снимают. В ряде стран начались повторные вспышки заболеваемости. Осень впереди.
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