В ДТП на проспекте Cтачек участвовали четыре транспортных средства. Официальную информацию об аварии выдал отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Время и место ДТП: 21 июня около 11:15 проспект Стачек, 182 (Кировский район). По предварительной версии, мужчина 1959 года рождения (60 или 61 год) на «Ауди» при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с маршрутным такси и «Ситроеном». От удара маршрутное такси откинуло в попутный «Шевроле».