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21.06.2020 13:36
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На Стачек погиб один человек, пострадали шестеро. Встречная машина отправила маршрутку в попутную

В ДТП на проспекте Cтачек участвовали четыре транспортных средства. Официальную информацию об аварии выдал отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Время и место ДТП: 21 июня около 11:15 проспект Стачек, 182 (Кировский район). По предварительной версии, мужчина 1959 года рождения (60 или 61 год) на «Ауди» при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с маршрутным такси и «Ситроеном». От удара маршрутное такси откинуло в попутный «Шевроле».

Водитель «Ауди» скончался на месте. 67-летняя пассажирка «Ситроена» госпитализирована в тяжёлом состоянии. Водитель и четверо пассажиров маршрутного такси получили травмы средней степени тяжести.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: Автор фото — читатель «Фонтанки» Александр

Телеграм-канал «Мегаполис» сообщил, что водитель «Ауди» скончался в карете Скорой помощи, водитель маршрутного автобуса — в состоянии клинической смерти.

Автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что после перекрёстка скорости у транспортных средств не могли быть высокими, и удивляются полученным повреждениям. Варе, находившейся в маршрутке к-424А, повезло. Вот её рассказ: «Сейчас еду оттуда. Сидела в маршрутке на сиденье рядом с водителем. Чёрная машина въехала в нас со стороны водителя. Жуткое зрелище. Было еще 4–5 человек в транспорте. Все с травмами, кроме меня».

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Комментарии (2)

krasnonosov
Предлагаю людей старше 60 лет поражать в правах садиться за руль.
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